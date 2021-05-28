В Ростовской области для заключенных закупят манную крупу на 1,1 миллион рублей. Информация об этом размещена в заявке на портале госзакупок.Из представленного документа следует, что подрядчик должен поставить 36 750 килограммов манки. Доставка товара будет разделена на четыре месяца. Первая поставка-10 тысяч килограммов спустя 15 дней после подписания контракта и еще по 10 тысяч кг в августе и октябре. В ноябре будет последний привоз- 6 750 килограммов.Получателем и заказчиком является база материально-технического и военного снабжения ГУ ФСИН, расположенная в Ростове на проспекте Шолохова 9А.