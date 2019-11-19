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Для исправительной колонии Ростовской области закупят 50 тонн пищевого жира за 3,6 млн рублей

Для исправительной колонии Ростовской области закупят 50 тонн пищевого жира за 3,6 млн рублей
В Ростовской области для исправительной колонии закупят 50 тонн 400 килограммов пищевого жира. На товар потратят 3 628 800 рублей. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ИК № 15 в Батайске.

Сообщается, что средства берут из дополнительного бюджетного финансирования. Срок годности жира — не менее 12 месяцев. Поставщик должен в течение десяти дней после подписания контракта привезти 30 тонн, затем до 25 января поставить ещё 20 тонн 400 килограммов жира.

Заявки принимаются до 28 ноября.

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