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В Ростове штат медиков для лечения коронавирусных больных укомплектован только наполовину

В Ростове штат медиков для лечения коронавирусных больных укомплектован только наполовину
В Ростове-на-Дону ощущается острая нехватка медицинских работников для лечения больных с COVID-19. Сейчас в городе развёрнуты два госпиталя для лечения заражённых: на базе городской больницы имени Семашко и городской больницы № 20. В общей сложности в городе есть 950 коек для пациентов с коронавирусом.

О нехватке сотрудников сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он сообщил, что сейчас в госпиталях трудятся 957 медицинских работников, включая 283 врача. Из них 195 были привлечены из городских поликлиник. Хотя такая цифра и кажется большой, тем не менее штат укомплектован только на 53 процента. Больницам не хватает, в частности, реаниматологов и анестезиологов.

- Администрация направила письма в областные, федеральные и частные медицинские организации с просьбой предоставить специалистов, - рассказал Логвиненко. - Практически от всех был получен отказ, в том числе потому, что большую часть специалистов направили в Москву.

Недавно на сайте администрации разместили вакансии на поиск медработников. Пока было обработано 350 заявок от претендентов, желающих работать в госпиталях.

В ростовских больницах лежат не только местные жители, но и пациенты из других городов. Всего по состоянию на 25 апреля в городе госпитализированы 69 человек с коронавирусом.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус на Дону COVID-19 в Ростове карантин в Ростове

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