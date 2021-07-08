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В Ростовской области COVID-19 не смог побороть 21 человек

В Ростовской области COVID-19 не смог побороть 21 человек

В Ростовской области COVID-19 не смог побороть 21 человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона 10 июля.

В числе умерших за минувшие сутки - семь женщин пенсионного возраста, от 70 до 87 лет, и 14 мужчин - от 29 до 83 лет. Всего за весь период пандемии от коронавируса скончались 4 795 жителей донского региона. Это примерно 4,5% от всех заразившихся.

Всего за весь период пандемии коронавирусом заразились уже 102 093 жителя региона. За прошедшие сутки в области выявили 319 заразившихся.

К счастью, растёт и количество вакцинированных. На 10 июля первую дозу прививки уже получили 782 459 жителей Дона. Полностью прошли вакцинацию 520 576 человек. В том числе 6 тысяч вакцинированы за последние сутки.

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