В Ростовской области COVID-19 не смог побороть 21 человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона 10 июля.В числе умерших за минувшие сутки - семь женщин пенсионного возраста, от 70 до 87 лет, и 14 мужчин - от 29 до 83 лет. Всего за весь период пандемии от коронавируса скончались 4 795 жителей донского региона. Это примерно 4,5% от всех заразившихся.Всего за весь период пандемии коронавирусом заразились уже 102 093 жителя региона. За прошедшие сутки в области выявили 319 заразившихся.К счастью, растёт и количество вакцинированных. На 10 июля первую дозу прививки уже получили 782 459 жителей Дона. Полностью прошли вакцинацию 520 576 человек. В том числе 6 тысяч вакцинированы за последние сутки.