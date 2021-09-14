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В Ростовской области выявили 460 человек, заболевших COVID-19

В Ростовской области выявили 460 человек, заболевших COVID-19
В Ростовской области выявили 460 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона за минувшие сутки, с 15 по 16 сентября.

По данным специалистов, большинство новых инфицированных - люди от 18 до 45 лет (35,4% от общего числа), еще 30,7% - пациенты от 46 до 65 лет, 13,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет. По-прежнему много заболевших среди детей - 15,4%. Обычно коронавирус у них проходит почти бессимптомно, при этом они являются переносчиками заболевания и могут быть опасны для своих дедушек и бабушек.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 131 тысячи жителей региона. А жертвами COVID-19 стали 6425 человек.
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