В Ростовской области число умерших от коронавируса выросло до 9
На Дону ещё три человека скончались от коронавируса. Такие данные утром 1 мая приводит официальный федеральный портал СтопКоронавирус.рф.
Согласно опубликованным днём ранее данным, в Ростовской области от новой инфекции умерли шесть человек. Таким образом, за сутки скончались ещё трое.
Смертельные случаи произошли в больницах Ростова, Волгодонска и Шахт. Ранее главный врач БСМП имени Ленина в Шахтах Виталий Фомин рассказал подробности смерти 60-летнего мужчины.
Напомним, самому молодому пациенту, скончавшемуся в Ростове от коронавируса, было всего 34 года. Это доктор из Китая. На Дону иностранец стал первой жертвой новой инфекции. Самому возрастному пациенту было 90 лет.
Добавим, что, по данным на 1 мая, в Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу. Диагноз подтвердился у 1 026 человек.