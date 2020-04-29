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В Ростовской области число умерших от коронавируса выросло до 9

В Ростовской области число умерших от коронавируса выросло до 9
На Дону ещё три человека скончались от коронавируса. Такие данные утром 1 мая приводит официальный федеральный портал СтопКоронавирус.рф.

Согласно опубликованным днём ранее данным, в Ростовской области от новой инфекции умерли шесть человек. Таким образом, за сутки скончались ещё трое.

Смертельные случаи произошли в больницах Ростова, Волгодонска и Шахт. Ранее главный врач БСМП имени Ленина в Шахтах Виталий Фомин рассказал подробности смерти 60-летнего мужчины.

Напомним, самому молодому пациенту, скончавшемуся в Ростове от коронавируса, было всего 34 года. Это доктор из Китая. На Дону иностранец стал первой жертвой новой инфекции. Самому возрастному пациенту было 90 лет.

Добавим, что, по данным на 1 мая, в Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу. Диагноз подтвердился у 1 026 человек.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону пандемия COVID-19 смертельные случаи

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