Фото: Ростов.ру

В Ростовской области цены растут быстрее, чем в среднем по России. Об этом говорится в исследовании ЦБ РФ.Инфляция по всей стране составила 10,23%, а в Ростовской области она достигла 10,66%. Больше всего выросли цены на продукты из «борщевого набора» из-за высокой доли импортной продукции и снижения урожая местных овощей.Цены на овощи и фрукты увеличились на 31,72%. Непродовольственные товары подорожали меньше всего: моющие средства — на 0,71%, медицинские товары — на 9,25%. Это связано с ростом затрат на материалы, логистику и зарплату.Импортные технические товары, такие как электроника и бытовая техника, стали дешевле. Это произошло из-за снижения спроса на такие товары, так как жители региона стали меньше брать кредиты из-за высоких процентных ставок.Несмотря на высокую инфляцию за год, её рост за последний месяц замедлился. Однако она всё ещё выше целевого уровня в 4%. ЦБ планирует вернуть инфляцию к этому уровню к 2026 году.