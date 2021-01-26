Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Участок трассы М-4 «Дон» отремонтируют за 80 миллионов рублей

Участок трассы М-4 «Дон» отремонтируют за 80 миллионов рублей
Министерство транспорта Ростовской области разместило на сайте госзакупок информацию о поиске подрядчика для ремонта участка трассы М-4 «Дон». Реконструировать планируют 300 метров дороги от города Шахты до станицы Владимировской в Красносулинском районе.

На ремонт из регионального бюджета выделят почти 80 миллионов рублей. Работы проведут с начала заключения контракта до 30 ноября текущего года.

Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика входят восстановление и закрепление оси трассы, сруб деревьев, организация движения на период ремонта, обустройство дороги и проведение наружного электроосвещения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.