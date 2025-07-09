Численность населения на Дону снизилась на 15 тысяч человек за год

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По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения Ростовской области за год сократилась на 15 тысяч человек. Ведомственные данные показывают, что регион занимает шестое место в стране по количеству постоянно живущих граждан. Из общего числа жителей 2,8 миллиона человек (67,9%) проживают в городах, в то время как 1,3 миллиона человек (32,1%) живут в сельской местности.В 2024 году в регионе было зафиксировано 31,9 тысячи рождений и 55,6 тысячи смертей. Как следствие, общая численность населения уменьшилась на 23,6 тысячи человек за год. Для сравнения: в 2023 году снижение населения в Ростовской области составляло около 22 тысяч человек, а в 2022 году – примерно 28 тысяч человек.В прошедшем году было зарегистрировано 24,9 тысячи бракосочетаний, при этом количество разводов снизилось на 6,2%. За период с 2019 по 2024 годы наблюдается рост числа семей, воспитывающих трех и более детей: теперь их насчитывается 50 тысяч, в то время как в 2019 году их было 42 тысячи.