Численность населения на Дону снизилась на 15 тысяч человек за год
По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения Ростовской области за год сократилась на 15 тысяч человек. Ведомственные данные показывают, что регион занимает шестое место в стране по количеству постоянно живущих граждан. Из общего числа жителей 2,8 миллиона человек (67,9%) проживают в городах, в то время как 1,3 миллиона человек (32,1%) живут в сельской местности.
В 2024 году в регионе было зафиксировано 31,9 тысячи рождений и 55,6 тысячи смертей. Как следствие, общая численность населения уменьшилась на 23,6 тысячи человек за год. Для сравнения: в 2023 году снижение населения в Ростовской области составляло около 22 тысяч человек, а в 2022 году – примерно 28 тысяч человек.
В прошедшем году было зарегистрировано 24,9 тысячи бракосочетаний, при этом количество разводов снизилось на 6,2%. За период с 2019 по 2024 годы наблюдается рост числа семей, воспитывающих трех и более детей: теперь их насчитывается 50 тысяч, в то время как в 2019 году их было 42 тысячи.