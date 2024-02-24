В Ростовской области без вести пропала бабушка, нуждающаяся в медпомощи

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Белокалитвинском районе Ростовской области разыскивают 70-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести. О местонахождении Надежды Дивиной ничего не известно почти месяц.Последний раз жительницу поселка Коксового видели 29 января. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Родные пытались отыскать бабушку самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.Рост пропавшей — около 175 сантиметров, телосложение худощавое. У нее черные, с проседью, волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на Надежде были коричневая дубленка, светло-розовый халат, черные тапки и такого же цвета платок. Известно, что бабушка нуждается в медпомощи.Если вы видели похожего человека, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.