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В Ростовской области без вести пропала бабушка, нуждающаяся в медпомощи

В Ростовской области без вести пропала бабушка, нуждающаяся в медпомощи
В Белокалитвинском районе Ростовской области разыскивают 70-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести. О местонахождении Надежды Дивиной ничего не известно почти месяц.

Последний раз жительницу поселка Коксового видели 29 января. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Родные пытались отыскать бабушку самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшей — около 175 сантиметров, телосложение худощавое. У нее черные, с проседью, волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения на Надежде были коричневая дубленка, светло-розовый халат, черные тапки и такого же цвета платок. Известно, что бабушка нуждается в медпомощи.

Если вы видели похожего человека, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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