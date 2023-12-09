В Ростовской области без вести пропала 68-летняя женщина

Фото: Соцсети.

В хуторе Масаловка Каменского района пропала 68-летняя женщина. Людмила Тиханкина не выходит на связь с 8 декабря.Последний раз пенсионерку видели ее внуки. Они были у нее в гостях. Около 17:00 дети ушли домой. В это время с Людмилой по телефону говорил зять. Позже она перестала отвечать на звонки. Сын пенсионерки приехал к ней домой примерно в 20:30, но не обнаружил ее там. Взволнованные родственники написали заявление в полицию.Пропавшая одета в зеленую фуфайку, черные брюки и кофту, на голове – шапка темно-синего цвета.Рост пенсионерки – примерно 160 сантиметров. Волосы у нее темные и короткие, глаза карие. Женщина ходит прихрамывая.Если вы видели Людмилу Тиханкину или знаете, где она может находиться, сообщите по номеру: +7-903-470-80-66 (дочь).