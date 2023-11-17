В Ростовской области без вести пропала 44-летняя женщина

Фото: Соцсети.

В Каменске-Шахтинском Ростовской области без вести пропала 44-летняя женщина. Елена Камбулова не выходила на связь с близкими с 8 ноября.Женщина ушла из дома в неизвестном направлении неделю назад. Через несколько часов она перестала отвечать на звонки и назад не вернулась. Тогда родственники обратились за помощью в полицию.Елена ростом 165 сантиметров и худощавого телосложения. У нее темно-русые волосы и темно-серые глаза. В день исчезновения она надела куртку бежевого цвета, коричневый свитер, синие джинсы и обула в темные кроссовки. Женщина носит очки для зрения.Если вы знаете где может находиться Елена, сообщите по телефонам: 8 (86365) 7-28-31 или 8-909-440-68-43.