Пенсионера с потерей памяти разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропал без вести 80-летний мужчина. Пенсионера разыскивают в Новошахтинске. Михаил Меришанов 20 ноября вышел из дома и до сих пор не вернулся.



Родственники не смогли самостоятельно разыскать его, поэтому обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Михаил Григорьевич нуждается в медицинской помощи. Возможно, он потерял память.



Рост пропавшего — 160 сантиметров, телосложение среднее. У него карие глаза, седые волосы и борода. Из особых примет — хромота. Он был одет в чёрный пиджак в тонкую светлую полоску, безрукавку и тёмные брюки, на ногах — кожаные тапочки тёмно-серого цвета. Мужчина ходит с тростью.



Любую информацию о местонахождении Михаила Меришанова просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.