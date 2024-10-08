Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал 42-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 42-летний мужчина
В Ростовской области 30 сентября пропал 42-летний мужчина. Александр Скородумов, житель города Каменск-Шахтинский, отправился в неизвестном направлении.

Накануне между Александром и его родными произошёл конфликт. После ссоры он сел в машину и уехал. Когда поздно вечером он не вернулся и перестал отвечать на звонки, родные забеспокоились и обратились в полицию.

Александр — спортивного телосложения, ростом 195 сантиметров. У него карие глаза и короткие тёмные волосы.

Если вы видели этого человека или обладаете информацией о местонахождении Александра Скородумова, просьба связаться с полицией по номеру: 8-909-440-68-43.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.