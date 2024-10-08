В Ростовской области без вести пропал 42-летний мужчина

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В Ростовской области 30 сентября пропал 42-летний мужчина. Александр Скородумов, житель города Каменск-Шахтинский, отправился в неизвестном направлении.Накануне между Александром и его родными произошёл конфликт. После ссоры он сел в машину и уехал. Когда поздно вечером он не вернулся и перестал отвечать на звонки, родные забеспокоились и обратились в полицию.Александр — спортивного телосложения, ростом 195 сантиметров. У него карие глаза и короткие тёмные волосы.Если вы видели этого человека или обладаете информацией о местонахождении Александра Скородумова, просьба связаться с полицией по номеру: 8-909-440-68-43.