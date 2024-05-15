В Ростовской области после атаки беспилотников создали топливный штаб

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После атаки БПЛА на топливную базу в Пролетарском районе, губернатор Ростовской области принял решение создать штаб по обеспечению регион нефтепродуктами. Документ опубликован на сайте правительства днем 15 мая.Главная задача штаба — обеспечить непрерывные поставки топлива и смазочных материалов для нужд сельского хозяйства. Руководит штабом заместитель губернатора Игорь Сорокин. В состав вошли руководители ведущих компаний региона, занимающихся поставкой и реализацией топлива.Очевидно, что задача штаба — координировать действия. В случае нехватки топлива он сможет быстро восполнить запасы за счёт поставок от компаний-партнёров.В Ростовской области нет недостатка в топливе. Этому свидетельствует широкий ассортимент на АЗС. Однако летом сотни тысяч людей отправятся через наш регион на курорты и к морю, а предстоящая уборка урожая также повысит спрос на топливо.Власти приняли меры заблаговременно, учитывая не только рост спроса, но и возможные чрезвычайные ситуации, включая атаки беспилотников на промышленные объекты, в том числе нефтебазы.