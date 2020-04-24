В Ростовской области 9% пациентов заразились коронавирусом от неустановленного источника

В Ростовской области количество пациентов с коронавирусом, источник болезни которых не установлен, продолжает расти. Доля таких инфицированных составляет уже 9% от общего числа заражённых. Такие данные сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.О том, что в области есть не выявленный источник инфицирования, специалист говорил и раньше. Однако спустя время вычислить, каким образом почти десятая часть пациентов «подхватывают» коронавирус, пока не удалось. Большая часть случаев заболевания COVID-19 – контактные. Их доля составляет 43%. Эти люди оказались в очаге коронавирусной инфекции и заразились от уже инфицированных. Треть заболевших приехали из других стран или регионов страны. В связи с этим в Ростовской области главам муниципалитетам поручили вести персональный учёт всех, кто приезжает в область с других территорий.