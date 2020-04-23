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Четверть заражённых коронавирусом в Ростовской области – приехавшие из других регионов

Четверть заражённых коронавирусом в Ростовской области – приехавшие из других регионов
В Ростовскую область продолжают возвращаться местные жители, работающие в других регионах. Согласно постановлению правительства, всех их нужно помещать на самоизоляцию и тестировать на коронавирус. Такое поручение было дано главам всех муниципалитетов. Они должны выявлять каждого приехавшего и регистрировать его. У части вернувшихся диагноз COVID-19 подтверждается. О цифрах сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв.

В Ростовской области число заболевших превышает 500. Четверть из них – вернувшиеся из других регионов страны. Как сообщил главный санврач Дона, их количество составляет 135. Большая часть пациентов чувствует себя удовлетворительно. Инфицированных выявили уже в 12 городах региона и 31 районе.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус на Дону коронавирус в Ростовской области

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