Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области выявили случаи заражения детей гонконгским гриппом

В Ростовской области выявили случаи заражения детей гонконгским гриппом
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения гонконгским гриппом среди несовершеннолетних. Об этом руководитель регионального Роспотребнадзора сообщил во время брифинга.

Евгений Ковалев отметил, что заболеваемость коронавирусом снизилась за счет продленных каникул. В целом ситуация по заражению гриппом остается контролируемой. Однако у детей все чаще выявляют гонконгский грипп (H3N2). Симптомы у него такие же, как и у обычного, но переносить его гораздо тяжелее. Гонконгский грипп может привести к следующим осложнениям: пневмония, миокардит, энцефалит и менингит, а также обострять хронические заболевания сердца, астмы, сахарного диабета.

Отличия гонконгского гриппа от обычного ОРВИ можно заметить сразу. Сбить высокую температуру с первого раза практически не получается, а помимо слабости и озноба, из-за сильной интоксикации появляется еще ряд симптомов. В их числе рвота, диарея, боль в желудке.

Этот опасный вид гриппа впервые появился в 1968 году в Гонконге (отсюда и название). В тот же год в мире началась пандемия. За три года (вплоть до 1970-го) умерли около 1-4 миллионов заболевших. После пандемии гонконгского гриппа, избыточная смертность от него наблюдалась еще около 10 лет. С тех пор вирус не давал о себе знать. Через несколько лет, когда у большинства населения планеты появился иммунитет, вспышки гонконгского гриппа перестали перерастать в пандемии. Сейчас разновидности вируса H3N2 остаются в обращении как штамм сезонного гриппа, не приводя к каким-либо глобальным катастрофическим последствиям.
Фото: medaboutme.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.