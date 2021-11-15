В Ростовской области выявили случаи заражения детей гонконгским гриппом

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В Ростовской области зафиксировали случаи заражения гонконгским гриппом среди несовершеннолетних. Об этом руководитель регионального Роспотребнадзора сообщил во время брифинга.Евгений Ковалев отметил, что заболеваемость коронавирусом снизилась за счет продленных каникул. В целом ситуация по заражению гриппом остается контролируемой. Однако у детей все чаще выявляют гонконгский грипп (H3N2). Симптомы у него такие же, как и у обычного, но переносить его гораздо тяжелее. Гонконгский грипп может привести к следующим осложнениям: пневмония, миокардит, энцефалит и менингит, а также обострять хронические заболевания сердца, астмы, сахарного диабета.Отличия гонконгского гриппа от обычного ОРВИ можно заметить сразу. Сбить высокую температуру с первого раза практически не получается, а помимо слабости и озноба, из-за сильной интоксикации появляется еще ряд симптомов. В их числе рвота, диарея, боль в желудке.Этот опасный вид гриппа впервые появился в 1968 году в Гонконге (отсюда и название). В тот же год в мире началась пандемия. За три года (вплоть до 1970-го) умерли около 1-4 миллионов заболевших. После пандемии гонконгского гриппа, избыточная смертность от него наблюдалась еще около 10 лет. С тех пор вирус не давал о себе знать. Через несколько лет, когда у большинства населения планеты появился иммунитет, вспышки гонконгского гриппа перестали перерастать в пандемии. Сейчас разновидности вируса H3N2 остаются в обращении как штамм сезонного гриппа, не приводя к каким-либо глобальным катастрофическим последствиям.