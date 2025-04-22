В Ростовской области 32-летний мужчина угнал автомобиль

Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков

В Азовском районе Ростовской области мужчина угнал автомобиль. Инцидент случился 22 апреля в селе Кагальник около 07:00.По предварительным данным, «Ниссан Жук» был припаркован во дворе многоэтажки на улице Пролетарской, 69. Владелец авто оставил транспорт заведенным и отошел. Моментом решил воспользоваться пешеход. Он сел в машину и уехал.К счастью, угонщика быстро вычислили. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.