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В Ростовской области 32-летний мужчина угнал автомобиль

В Ростовской области 32-летний мужчина угнал автомобиль
В Азовском районе Ростовской области мужчина угнал автомобиль. Инцидент случился 22 апреля в селе Кагальник около 07:00.

По предварительным данным, «Ниссан Жук» был припаркован во дворе многоэтажки на улице Пролетарской, 69. Владелец авто оставил транспорт заведенным и отошел. Моментом решил воспользоваться пешеход. Он сел в машину и уехал.

К счастью, угонщика быстро вычислили. Им оказался 32-летний мужчина. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщил инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.
Фото: инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков
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