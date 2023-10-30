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В Ростове молодой человек зарезал знакомого во время ссоры

В Ростове молодой человек зарезал знакомого во время ссоры
В Ростове-на-Дону молодой человек зарезал своего знакомого во время ссоры. Парня обвиняют по статье «Убийство».

По версии следствия, 28 октября 25-летний парень находился вместе со своим 52-летним знакомым дома, на проспекте 20-летия Октября. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Тогда молодой человек напал на неприятеля и ударил его несколько раз в область туловища.

От полученного ранения оппонент скончался на месте до приезда «скорой».

После случившегося правоохранители задержали злоумышленника. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
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