Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области будут судить мужчину, насмерть забившего любимую бутылкой

В Ростовской области будут судить мужчину, насмерть забившего любимую бутылкой
В Ростовской области перед судом предстанет 51-летний мужчина, насмерть забивший любимую. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 22 сентября 2023 года мужчина с любимой выпивали дома в хуторе Грушевка. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Местный житель начал агрессивно себя вести и набросился на 49-летнюю женщину. Он схватил стеклянную бутылку и нанес ей множественные удары в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы замести следы, злоумышленник спрятал тело в колодце возле дома.

Правоохранители задержали мужчину 30 сентября. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Его отправили под стражу.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.