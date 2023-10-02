В Ростовской области будут судить мужчину, насмерть забившего любимую бутылкой

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В Ростовской области перед судом предстанет 51-летний мужчина, насмерть забивший любимую. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».По версии следствия, 22 сентября 2023 года мужчина с любимой выпивали дома в хуторе Грушевка. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Местный житель начал агрессивно себя вести и набросился на 49-летнюю женщину. Он схватил стеклянную бутылку и нанес ей множественные удары в область головы. От полученных травм женщина скончалась на месте.Чтобы замести следы, злоумышленник спрятал тело в колодце возле дома.Правоохранители задержали мужчину 30 сентября. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Его отправили под стражу.- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.