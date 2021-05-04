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В Ростовской области 163 зараженных COVID-19 находятся на ИВЛ

В Ростовской области 163 зараженных COVID-19 находятся на ИВЛ

В Ростовской области 163 зараженных COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказали в региональном Правительстве.

По данным Роспотребнадзора на 8 мая, в тяжелом состоянии находятся 17 человек. Они получаю кислородную помощь инвазивно. При таком способе кислород подают в организм больного через специальную трубку в трахее. Такие пациенты находятся без сознания и, когда они справятся с вирусом, то им придется заново учиться ходить, кушать и дышать.

Еще 146 человек находятся на неинвазивной ИВЛ. Их состояние не такое тяжелое и возможно, что в ближайшее время они смогут вернуться к естественному способу дыхания.

Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области коронавирусом заболели уже 89 701 тысяч человек. Из низ 209 подхватили инфекцию за последние сутки.

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