В Ростовской области 167 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ

В Ростовской области 167 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное Правительство.По данным на 8 марта, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 человек. Они дышат через специальную эндотрахеальную трубку. Остальные 141 пациент подключены к медицинской технике неинвазивно. При таком способе кислород поставляется в ослабленный организм через маску или мундштук.Напомним, что подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких требуется тем пациентам, у которых уровень кислорода в крови - менее 90%. Их легкие не справляются с дыхательной нагрузкой, поэтому эту функцию выполняет оборудование.На Дону с начала пандемии зафиксировано 75228 заразившихся. Из них 268 подхватили вирус за последние сутки.