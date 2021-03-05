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В Ростовской области 167 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ

В Ростовской области 167 пациентов с COVID-19 подключены к ИВЛ
В Ростовской области 167 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональное Правительство.

По данным на 8 марта, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 26 человек. Они дышат через специальную эндотрахеальную трубку. Остальные 141 пациент подключены к медицинской технике неинвазивно. При таком способе кислород поставляется в ослабленный организм через маску или мундштук.

Напомним, что подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких требуется тем пациентам, у которых уровень кислорода в крови - менее 90%. Их легкие не справляются с дыхательной нагрузкой, поэтому эту функцию выполняет оборудование.

На Дону с начала пандемии зафиксировано 75228 заразившихся. Из них 268 подхватили вирус за последние сутки.

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