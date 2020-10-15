В Ростовской области 150 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

В Ростовской области количество тяжелобольных пациентов с коронавирусом выросло более чем в два раза меньше, чем за месяц. Если 21 сентября к аппаратам ИВЛ были подключены 70 пациентов, то по состоянию на 17 октября вентиляция легких необходима 150 пациентам. Данные приводит донское правительство.Для сравнения: в Москве, где болеют в 17 раз больше, чем в Ростовской области, 15 октября к аппаратам ИВЛ были подключены 319 человек. Однако, несмотря на это, тяжелые больные на Дону составляют всего лишь 14-ю часть госпитализированных с COVID-19.Напомним, по состоянию на 17 октября лечится от ковида в стационарах 2 081 житель Ростовской области, а болеют всего 4 616. Умерли за последние сутки два пожилых дончанина, которые страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего не пережили опасную инфекцию в регионе 635 человек.