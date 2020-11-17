В Ростовской области 142 человека побороли коронавирус

Почти 30 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус. Об этом 19 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 142 человека. Всего за период пандемии с новым вирусом справились 29 333 жителя донского региона.В стационарах лечатся 1 820 пациентов, из них 137 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.Количество дончан, заболевших коронавирусом, также продолжает расти. За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 307 человек и нарастающим итогом достигло 36 523.Под наблюдением врачей находятся 22 344 жителя Ростовской области. К ним относятся люди с явными симптомами опасной инфекции или те, у кого хотя бы один из трех тестов на COVID-19 показал положительный результат. Всего медицинским наблюдением охвачены 116,31 тысячи дончан. Из них с 93,97 тысячи человек было снято наблюдение.