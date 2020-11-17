Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области 142 человека побороли коронавирус

В Ростовской области 142 человека побороли коронавирус
Почти 30 тысяч жителей Ростовской области победили коронавирус. Об этом 19 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 142 человека. Всего за период пандемии с новым вирусом справились 29 333 жителя донского региона.

В стационарах лечатся 1 820 пациентов, из них 137 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Количество дончан, заболевших коронавирусом, также продолжает расти. За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 307 человек и нарастающим итогом достигло 36 523.

Под наблюдением врачей находятся 22 344 жителя Ростовской области. К ним относятся люди с явными симптомами опасной инфекции или те, у кого хотя бы один из трех тестов на COVID-19 показал положительный результат. Всего медицинским наблюдением охвачены 116,31 тысячи дончан. Из них с 93,97 тысячи человек было снято наблюдение.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.