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В Ростовской области еще 228 человек попали под медицинское наблюдение

В Ростовской области еще 228 человек попали под медицинское наблюдение
Количество жителей Ростовской области с подозрениями на коронавирус продолжает расти. Об этом рассказало региональное правительство.

По состоянию на 11 ноября число дончан, находящихся под медицинским наблюдением, увеличилось на 228 человек и нарастающим итогом достигло 20 341. Как правило, под наблюдением врачей оказываются люди с явными признаками COVID-19 либо те, у кого хотя бы один из трех тестов на коронавирус показал положительный результат. В таких случаях дончане с подозрениями на вирус самоизолируются от родных или временно находятся в стационарах.

За период пандемии медики охватили 112,4 тысячи человек. При этом с 92,02 тысячи жителей донского региона сняли медицинское наблюдение.

Однако коронавирус тоже не намерен сдаваться. Ежедневно опасную инфекцию выявляют у нескольких сотен человек. Лишь за последние 24 часа врачи зафиксировали 308 случаев заражения. Общее количество зараженных составило 34 042 дончанина. Из них 994 человека стали жертвами COVID-19. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни семи женщин в возрасте от 61 года до 88 лет и 11 мужчин от 39 до 88 лет.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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