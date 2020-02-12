Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области 103 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса

В Ростовской области 103 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса
На Дону под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся более ста человек, вернувшихся из Китая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 13 февраля, случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области не зарегистрировано.
- Под медицинским наблюдением остаются 103 человека, - добавили в Роспотребнадзоре. - Осуществляется лабораторное обследование. Запас тест-систем постоянно обновляется.

Вместе с тем на Дону продолжаются противоэпидемические мероприятия. В аэропорту досмотрены 175 воздушных судов, 25 149 пассажиров и членов экипажа, выявлены восемь пассажиров с повышенной температурой. После осмотра медиками диагноз опасного инфекционного заболевания не выявлен ни в одном случае.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.