В Ростовской области 103 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса



На Дону под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся более ста человек, вернувшихся из Китая, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



По данным ведомства на 13 февраля, случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области не зарегистрировано.

- Под медицинским наблюдением остаются 103 человека, - добавили в Роспотребнадзоре. - Осуществляется лабораторное обследование. Запас тест-систем постоянно обновляется.



Вместе с тем на Дону продолжаются противоэпидемические мероприятия. В аэропорту досмотрены 175 воздушных судов, 25 149 пассажиров и членов экипажа, выявлены восемь пассажиров с повышенной температурой. После осмотра медиками диагноз опасного инфекционного заболевания не выявлен ни в одном случае.