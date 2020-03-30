В Ростове-на-Дону под наблюдением медиков находятся 290 детей из-за коронавируса



В Ростове-на-Дону увеличилось количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. По состоянию на 1 апреля количество местных жителей, за состоянием здоровья которых следят медики, составляет 2 183 человека, из них 290 - дети. Днём ранее цифры составляли 1986. Все они прибыли из других стран или же контактировали с заражёнными.



За минувшие сутки из-под наблюдения выбыли 144 человека. В обсерваторе продолжают находиться три человека, которые ждут результатов анализов на коронавирус. В инфекционном отделении горбольницы имени Семашко лежат семеро.



На 1 апреля в Ростовской области зарегистрировано пять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре пациента выявлены в Ростове-на-Дону, один — в Азове. Их состояние оценивается как удовлетворительное.