На левом берегу в Ростове змея напугала отдыхающих

Фото: соцсцети.

В Ростове на левом берегу змея напугала отдыхающих горожан. Об этом сообщили очевидцы 9 августа.По словам горожанки, змея выползла из воды, держа в пасти рыбу. Вероятно, она стремилась в тихое место, где могла бы насладиться добычей. Кто-то из отдыхающих крикнул, что это шахматная гадюка. Народ начал паниковать и кричать. Однако автор поста утверждает, что это был безобидный уж.В итоге змея сама испугалась паники отдыхающих и быстро вернулась в воду.