В Ростове кошка Мира чуть не погибла, проглотив метровую нитку

В Ростове-на-Дону домашняя кошка чуть не погибла, проглотив метровую нитку. Об этом DonDay.ru рассказали в ветеринарной клинике на улице Профсоюзной.Несколько дней назад к врачу обратилась супружеская пара. Их кошку Миру сильно рвало. Питомец отказывался есть. Во время осмотра выяснилось, что животное пыталось проглотить метровую нитку, но один ее конец застрял под языком, а второй – в желудке.По словам ветеринара Павла Зубкова, чтобы не поранить пищевод Миры, пришлось делать операцию. В желудке нитка превратилась в комок и мешала кошке есть.Сейчас Мира на диете, но чувствует себя хорошо. Аппетит начинает восстанавливаться, и кошка с нетерпением ждет, когда ей наконец можно будет кушать лакомства.