Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове суд частично ограничил доступ СМИ на заседания по делу экс‑министра финансов

Ростовский суд внёс ограничения в порядок освещения процесса над экс‑министром финансов Лилией Федотовой: на отдельных этапах заседания журналистам запретят присутствовать в зале. Об этом сообщает donday

Ходатайство об ограничении доступа СМИ подал адвокат обвиняемой на заседании 15 апреля. Он указал, что после предыдущего слушания (8 апреля), когда прокурор начал оглашать доказательства вины, в сети появились публикации с непроверенными данными. В частности, средства, изъятые при обысках у третьих лиц, СМИ ошибочно связали с Федотовой.

Прокурор поддержал требование защиты, отметив, что в ходе допроса свидетелей 15 апреля прозвучат сведения ограниченного распространения. Суд удовлетворил просьбу частично: журналистов отстранят от присутствия исключительно на период озвучивания данных служебного пользования.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика