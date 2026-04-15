В Ростове суд частично ограничил доступ СМИ на заседания по делу экс‑министра финансов

Ростовский суд внёс ограничения в порядок освещения процесса над экс‑министром финансов Лилией Федотовой: на отдельных этапах заседания журналистам запретят присутствовать в зале. Об этом сообщает dondayХодатайство об ограничении доступа СМИ подал адвокат обвиняемой на заседании 15 апреля. Он указал, что после предыдущего слушания (8 апреля), когда прокурор начал оглашать доказательства вины, в сети появились публикации с непроверенными данными. В частности, средства, изъятые при обысках у третьих лиц, СМИ ошибочно связали с Федотовой.Прокурор поддержал требование защиты, отметив, что в ходе допроса свидетелей 15 апреля прозвучат сведения ограниченного распространения. Суд удовлетворил просьбу частично: журналистов отстранят от присутствия исключительно на период озвучивания данных служебного пользования.