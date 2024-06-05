В Ростове жители Темерника остались без горячей воды 5 июня

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону жители микрорайона Темерник остались без горячей воды 5 июня. От коммуникации были отрезаны тысячи жителей.Краны пересохли в 27 многоквартирных домах, которые расположены на улице Миронова. Причиной коммунальной проблемы стало подключение теплосетей к новой школе.По информации департамента ЖКХ и энергетики Ростова, восстановить подачу воды планируют 5 июня до 21:00.Напомним, что сутками ранее жители улицы Миронова жаловались на ржавую воду из кранов. Не исключено, что проблема могла быть связана с проходящими работами.