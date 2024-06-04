Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители Западного остались без воды 4 июня

В Ростове жители Западного остались без воды 4 июня
В Западном жилом массиве Ростова тысячи людей остались без воды из-за аварии. Причиной коммунальной проблемы стал прорыв трубы на улице 2-й Краснодарской, 147б.

От коммуникации оказались отрезаны дома в границах проспекта Коммунистического — улицы Тружеников — улицы Батуринской — улицы Каширской — улицы Малиновского.

- Работает бригада АО «Ростовводоканал». Работы будут завершены 4 июня ориентировочно до 21:00, - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.