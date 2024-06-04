В Ростове жители Западного остались без воды 4 июня
В Западном жилом массиве Ростова тысячи людей остались без воды из-за аварии. Причиной коммунальной проблемы стал прорыв трубы на улице 2-й Краснодарской, 147б.
От коммуникации оказались отрезаны дома в границах проспекта Коммунистического — улицы Тружеников — улицы Батуринской — улицы Каширской — улицы Малиновского.
- Работает бригада АО «Ростовводоканал». Работы будут завершены 4 июня ориентировочно до 21:00, - сообщил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.