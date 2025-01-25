В Ростове жители Суворовского остались без воды из-за плановых отключений

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону 25 января жители микрорайона Суворовский остались без водоснабжения. Об этом объявил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.Водоснабжение было прекращено в границах улиц Драгунская, Измайловский бульвар и Уланская.Причиной временного отключения стали запланированные работы на водопроводных сетях. Водоснабжение должно быть восстановлено к 17:00.Напоминаем, что с 27 января с 8:00 до 8:00 следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в Пролетарском районе.