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В Ростове жители Суворовского остались без воды из-за плановых отключений

В Ростове жители Суворовского остались без воды из-за плановых отключений
В Ростове-на-Дону 25 января жители микрорайона Суворовский остались без водоснабжения. Об этом объявил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.

Водоснабжение было прекращено в границах улиц Драгунская, Измайловский бульвар и Уланская.

Причиной временного отключения стали запланированные работы на водопроводных сетях. Водоснабжение должно быть восстановлено к 17:00.

Напоминаем, что с 27 января с 8:00 до 8:00 следующего дня водоснабжение будет отсутствовать в Пролетарском районе.
Фото: Ростов ру
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