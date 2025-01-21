Жители Ростова 21 января остались без холодной воды

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В Ростове-на-Дону жители остались без холодной воды. Об этом информацию сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 21 января.Коммунальная авария произошла на улице Врубовой. Без воды остались жители на Новаторов, Ленина, в переулках Автомобильном и Сельскохозяйственном.Кроме того, авария произошла на 2-й Краснодарской. Водоснабжение приостановлено в границах улиц: 2-я Краснодарская, Каширская, Малиновского.Жителям на время стоит запастись водой. На месте для устранения коммунальной аварии уже работают специалисты. Восстановить водоснабжение должны 21 января к 18:00.