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Жители Ростова 21 января остались без холодной воды

Жители Ростова 21 января остались без холодной воды
В Ростове-на-Дону жители остались без холодной воды. Об этом информацию сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики 21 января.

Коммунальная авария произошла на улице Врубовой. Без воды остались жители на Новаторов, Ленина, в переулках Автомобильном и Сельскохозяйственном.

Кроме того, авария произошла на 2-й Краснодарской. Водоснабжение приостановлено в границах улиц: 2-я Краснодарская, Каширская, Малиновского.

Жителям на время стоит запастись водой. На месте для устранения коммунальной аварии уже работают специалисты. Восстановить водоснабжение должны 21 января к 18:00.
Фото: Rostov.ru
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