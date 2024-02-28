Тысячи жителей Западного в Ростове остались без холодной воды из-за аварии
Тысячи ростовчан остались без воды из-за коммунальной аварии. Информацию об этом 28 февраля сообщает Ростовводоканал.
Перебои с холодным водоснабжением появились у жителей в границах: бульвар Дружбы – улицы Каширская – Малиновского – 2-я Краснодарская. Причиной тому стал прорыв трубопровода на 2-й Краснодарской, 135.
Специалисты планируют завершить работы 28 февраля к 21:00. Сразу после окончания ремонта водоснабжение восстановят.
Пока горожанам следует запастись жидкостью из близлежащих магазинов.