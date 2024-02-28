Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тысячи жителей Западного в Ростове остались без холодной воды из-за аварии

Тысячи жителей Западного в Ростове остались без холодной воды из-за аварии
Тысячи ростовчан остались без воды из-за коммунальной аварии. Информацию об этом 28 февраля сообщает Ростовводоканал.

Перебои с холодным водоснабжением появились у жителей в границах: бульвар Дружбы – улицы Каширская – Малиновского – 2-я Краснодарская. Причиной тому стал прорыв трубопровода на 2-й Краснодарской, 135.

Специалисты планируют завершить работы 28 февраля к 21:00. Сразу после окончания ремонта водоснабжение восстановят.

Пока горожанам следует запастись жидкостью из близлежащих магазинов.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.