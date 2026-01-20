Магнитная буря на Солнце почти достигла высшего балла

Фото: Rostov.ru

Магнитная буря на Солнце практически достигла высшего балла F5. Прогнозы публикуют специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Геомагнитные удары начали атаковать Землю уже с 20 января. По силе удары достигли балла F4(очень сильная буря) и близятся к отметке F5 (экстремальная буря). Отметим, что это максимальное значение бури.Отметим, что причиной стали вспышки на солнце. Как писал Donday, одна из них произошла вечером 18 января. Вспышка считается самой крупной с ноября 2025 года. Ее уровень достиг - X1.95.