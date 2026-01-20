Магнитная буря на Солнце почти достигла высшего балла
Магнитная буря на Солнце практически достигла высшего балла F5. Прогнозы публикуют специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.
Геомагнитные удары начали атаковать Землю уже с 20 января. По силе удары достигли балла F4(очень сильная буря) и близятся к отметке F5 (экстремальная буря). Отметим, что это максимальное значение бури.
Отметим, что причиной стали вспышки на солнце. Как писал Donday, одна из них произошла вечером 18 января. Вспышка считается самой крупной с ноября 2025 года. Ее уровень достиг - X1.95.