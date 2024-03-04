Жители Ростова просят спилить аварийное дерево на Курганной

Фото: Благоустройство

Ростовчане пожаловались на огромное аварийное дерево на Курганной. Кадры растения горожане опубликовали на сайте Благоустройства 3 марта.По словам местных жителей, аварийное растение расположено возле дома № 72А. На снимках видно, что дерево буквально разваливается: падают сухие ветки, образовались трещины.- Учитывая погодные условия (частый ураганный ветер) и огромный размер дерева, в любой момент оно может упасть, - сказано в жалобе.При этом спилить растение ростовчанам обещали еще 18 октября 2023 года. Однако, спустя полгода работы так и не провели. Чтобы избежать ЧП, спил необходимо провести в ближайшее время.