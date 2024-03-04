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Жители Ростова просят спилить аварийное дерево на Курганной

Жители Ростова просят спилить аварийное дерево на Курганной
Ростовчане пожаловались на огромное аварийное дерево на Курганной. Кадры растения горожане опубликовали на сайте Благоустройства 3 марта.

По словам местных жителей, аварийное растение расположено возле дома № 72А. На снимках видно, что дерево буквально разваливается: падают сухие ветки, образовались трещины.

- Учитывая погодные условия (частый ураганный ветер) и огромный размер дерева, в любой момент оно может упасть, - сказано в жалобе.

При этом спилить растение ростовчанам обещали еще 18 октября 2023 года. Однако, спустя полгода работы так и не провели. Чтобы избежать ЧП, спил необходимо провести в ближайшее время.
Фото: Благоустройство
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