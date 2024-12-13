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В Ростове детская площадка на Еременко пришла в негодность

В Ростове детская площадка на Еременко пришла в негодность
В Ростове-на-Дону детская площадка на Еременко пришла в негодность. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях.

Как сообщили местные жители, площадка возле дома №60/6 находится в плохом состоянии. На снимках видно, что некоторые конструкции разваливаются. К примеру, качалка-балансир. Закрепляющяя к покрытию фурнитура отвалилась. Также жители негодуют от дизайна: при скатывании малышей с горки они попадают в грязь. Песочница тоже находится на земле.

- Современный дизайн детских площадок,- иронично подметили горожане.

Производителем детских конструкций выступает ООО «5РИГ.ПЛЮС». Вероятно, рабочие провели ремонт некачественно. Жители просят как можно скорее восстановить конструкции, чтобы на участке не пострадали дети.
Фото: СоцСети
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