В Ростове детская площадка на Еременко пришла в негодность

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону детская площадка на Еременко пришла в негодность. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях.Как сообщили местные жители, площадка возле дома №60/6 находится в плохом состоянии. На снимках видно, что некоторые конструкции разваливаются. К примеру, качалка-балансир. Закрепляющяя к покрытию фурнитура отвалилась. Также жители негодуют от дизайна: при скатывании малышей с горки они попадают в грязь. Песочница тоже находится на земле.- Современный дизайн детских площадок,- иронично подметили горожане.Производителем детских конструкций выступает ООО «5РИГ.ПЛЮС». Вероятно, рабочие провели ремонт некачественно. Жители просят как можно скорее восстановить конструкции, чтобы на участке не пострадали дети.