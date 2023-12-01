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Жители пожаловались на «убитую» детскую площадку в центре Ростова

Жители пожаловались на «убитую» детскую площадку в центре Ростова
В Ростове жители пожаловались на разрушенную детскую площадку на Зоологической. Информацию об этом сообщили горожане на сайте Благоустройства.

Очевидцы сообщают, что детская площадка возле дома № 30б уже давно пришла в негодность. На снимках видно, что забор сломан, лавочки прогнили и покосились на бок, а мусорных урн и вовсе нет.

- В ненадлежащем виде находится зона отдыха и спортивная зона, - сказано в жалобе.

Кроме того, территорию давно не убирали: посреди площадки валяются листья, крупные ветки деревьев и другой мусор.

Не исключено, что, в следующий раз играя там, дети могут получить травмы. Ростовчане ежедневно беспокоятся за жизни и здоровье своих малышей. Чтобы избежать происшествий, площадку необходимо отремонтировать в ближайшее время.
Фото: Благоустройство
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