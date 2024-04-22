В Ростове жители пожаловались на аварийное состояние дома на 6-й Линии

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В Ростове-на-Дону жители пожаловались на критическое состояние дома в Пролетарском районе. Информацию об этом сообщили горожане в соцсетях 22 апреля.Как сообщили ростовчане, здание на 6-й Линии,64 находится в критическом состоянии. На кадрах видно, что здание начало разрушаться: Падают кирпичи, неподалеку валяются куски бетона и деревянные бревна. Также у дома стоит заброшенный автомобиль. Вокруг территория ничем не ограждена.Кроме того, в заброшенной постройке часто обитают лица без определенного места жительства. Территория предупреждающей лентой не ограждена.- Это просто ужас какой-то! Как ходить женщинам мимо этого «чуда», когда возвращаешься с работы? А детям, которые ходят с занятий, видят этот ужас и проявляют к нему интерес?,- добавили ростовчане.Вероятно, в следующий раз на участке рискуют пострадать пешеходы. Чтобы избежать ЧП жители просят обратить внимание на проблему городских властей.