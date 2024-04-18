Фото: соцсети

Жители Миллерово пожаловались на состояние моста через реку Глубокая. Снимки были опубликованы в социальных сетях 18 апреля.По словам жителей, куски бетона постоянно падают, а фундамент моста покрыт глубокими трещинами. Они опасаются, что в любой момент мост не выдержит нагрузки и рухнет. Были опубликованы фотографии моста, подтверждающие его аварийное состояние.Горожане призвали администрацию обратить внимание на проблему и восстановить мост в ближайшее время. Ведь каждый день по этому мосту проходят сотни людей, в том числе студенты и дети.