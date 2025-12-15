Новости
В Ростовской области из-за атаки БПЛА нарушена подача воды в Каменском районе

После массированной атаки БПЛА на Ростовскую область 15 декабря нарушена подача воды в дома части жителей Каменского района. Об повреждениях коммуникаций рассказал Юрий Слюсарь. Повреждение линии электропередач остановило работу водозабора и насосной станции. В итоге жители микрорайона Заводской в Каменске, а также хутора Масловка и поселка при станции Погорелово остались без водоснабжения.

К ремонтным работам приступить пока невозможно — ведется работа по обезвреживанию остатков дронов.

По данным Минобороны РФ, всего над Ростовской областью уничтожили восемь БПЛА.
Фото: Rostov.ru
