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В Ростове жители нескольких районов остались без света из-за аварии

В Ростове жители нескольких районов остались без света из-за аварии
Из-за аварии в сети жители нескольких районов Ростова остались без света. Об этом рассказали специалисты "Донэнерго".

Свет пропал в нескольких домах из-за нарушения в сети. Без электроснабжения остались жители в границах: Нансена, проспекта Буденновского, Шеболдаева, Фрунзе. Также без света остались жители в домах на Садоводческой, Шостаковича, Прокофьева, Саврасова, Свиридова, Серова.

Электроснабжение обещают возобновить жителям к 15:00.
Фото: Rostov.ru
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