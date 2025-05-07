В Ростове жители нескольких районов остались без света из-за аварии
Из-за аварии в сети жители нескольких районов Ростова остались без света. Об этом рассказали специалисты "Донэнерго".
Свет пропал в нескольких домах из-за нарушения в сети. Без электроснабжения остались жители в границах: Нансена, проспекта Буденновского, Шеболдаева, Фрунзе. Также без света остались жители в домах на Садоводческой, Шостаковича, Прокофьева, Саврасова, Свиридова, Серова.
Электроснабжение обещают возобновить жителям к 15:00.