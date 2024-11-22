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В Ростове жители нескольких улиц остались без света из-за аварии

В Ростове жители нескольких улиц остались без света из-за аварии
В Ростове-на-Дону коммунальная авария стала причиной отключения электроэнергии. Об этом сообщают специалисты «Донэнерго» 22 ноября.

Без света остались жители на Мичуринской, Лесопарковой, Мадояна, Толмачева, Авиационной, Выборгской, в переулке Энтузиастов, на Запорожской, Крайней, в Таймырском, Выгодском, Вязовском, Еланском и ДНТ «Дружба». Причиной стало технологическое нарушение в сети около 02:40.

Сначала специалисты обещали дать свет в дома в течение трех часов. Однако позже время перенесли. Ориентировочное время восстановления электроэнергии – 11:00.
Фото: Rostov.ru
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