В Ростове из-за аварии 2 декабря жители нескольких улиц остались без света

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В Ростове-на-Дону из-за аварии жители на нескольких улицах остались без света. Об этом информирует АО «Донэнерго».Коммунальная авария случилась в 11:08. Из-за нарушения в сети без света остались жители на: Туполева, Древесном, Северной стороне на рынке Алмаз, Индустриальной, а также в поселке Янтарном.Согласно данным специалистов, восстановить электроснабжение должны 2 декабря к 14:00. На место уже прибыла бригада для устранения аварии.