Тысячи жителей Западного в Ростове остались без тепла и горячей воды 26 марта
В Ростове тысячи жителей Западного остались без тепла и горячей воды утром 26 марта. Об этом сообщил региональный министр ЖКХ Сергей Сизиков.
Причиной отключений стала авария на теплотрассе по улице Прогрессивной, 14. Без отопления сидят горожане, проживающие в 99 многоквартирных домах. Аналогичная ситуация сложилась в пяти соцобъектах.
На месте работают две рабочие бригады. Задействовано четыре спецмашины.
Аварию обещают устранить 26 марта до 17:00.