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В Ростове шесть домов в Военведе остались без тепла и горячей воды

В Ростове шесть домов в Военведе остались без тепла и горячей воды
Из-за утечки на тепловой сети в Ростове шесть многоквартирных домов оказались отрезаны от тепла Коммунальная авария произошла утром 11 января.

Около 08:00 горожане, проживающие в доме № 17 по переулку Авиамоторному и еще в нескольких соседних домах, были отключены от ресурсов. С самого утра у ростовчан нет отопления.

Как сообщили в городской администрации, причиной отключений стал порыв на теплотрассе. На место прибыли специалисты «Теплокоммунэнерго». Восстановить подачу тепла обещают к 18:00.

Ремонтные работы ведутся на котельной по улице Стрелковой, 61Б. В связи с этим в 30 многоквартирных домах нет еще и горячей воды, в том числе в тех шести, отрезанных от отопления.
Фото: DonDay.ru.
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