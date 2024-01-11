В Ростове шесть домов в Военведе остались без тепла и горячей воды

Фото: DonDay.ru.

Из-за утечки на тепловой сети в Ростове шесть многоквартирных домов оказались отрезаны от тепла Коммунальная авария произошла утром 11 января.Около 08:00 горожане, проживающие в доме № 17 по переулку Авиамоторному и еще в нескольких соседних домах, были отключены от ресурсов. С самого утра у ростовчан нет отопления.Как сообщили в городской администрации, причиной отключений стал порыв на теплотрассе. На место прибыли специалисты «Теплокоммунэнерго». Восстановить подачу тепла обещают к 18:00.Ремонтные работы ведутся на котельной по улице Стрелковой, 61Б. В связи с этим в 30 многоквартирных домах нет еще и горячей воды, в том числе в тех шести, отрезанных от отопления.