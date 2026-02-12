- Из-за машин невозможно пройти: газон рядом в снегу и льду. Обходить опасно, - отмечает ростовчанин.

Фото: Соцсети

В Ростове водители на Левенцовке превратили тротуар в парковку. Об этом сообщил один из местных жителей в социальных сетях 12 февраля.Со слов горожанина, автомобилисты паркуются на пешеходной дорожке радом с домом №110 на улице Еременко. Этот тротуар находится между многоэтажкой и детским садом №86. Каждый день здесь проходит десятки людей.Вероятно одной из причин такой парковки стали обильные зимние осадки. Водители выбирают оставлять свои машины в менее заметенных снегом местах. Так как из-за сугробов авто начинают буксовать. Кроме того, автовладельцы могут не решаться ставить транспортные средства под домами из-за угрозы падения сосулек. От удара ледяной глыбы с высоты может повредиться каркас автомобиля.Но такие «меры безопасности» лишь напрягают пешеходов. Машины на тротуаре не только мешают движению людей, но и угрожают их безопасности. Горожане надеются, что огласка ситуации в интернете поможет решить эту проблему.Отметим, что нарушение правил парковки грозит штрафом.