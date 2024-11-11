Жители Левенцовки в Ростове возмущены состоянием тротуара

Фото: соцсети

Жители микрорайона Левенцовский в Ростове возмущены состоянием тротуара. О проблеме горожане сообщили в соцсетях 11 ноября.По словам очевидцев, на пересечении Еременко и Жукова тротуар похож лишь на полосу припятствий. Огромные дыры посреди тротуара наблюдают жители уже пятый год. Чтобы преодолеть «ловушку», людям приходится обходить участок по траве или по проезжей части.- Такое чувство, будто этого никогда не исправят, а мы будем продолжать ходить по этим буграм, а не по нормальному тротуару - написала горожанка.Несмотря на неоднократные жалобы местных жителей, участок так и не исправляют. Обратит ли кто-либо внимание на проблему – неизвестно.Проходя по тротуару, местные жители рискуют упасть на проезжую часть и получить серьезные травмы.