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Жители Левенцовки в Ростове возмущены состоянием тротуара

Жители Левенцовки в Ростове возмущены состоянием тротуара

Жители микрорайона Левенцовский в Ростове возмущены состоянием тротуара. О проблеме горожане сообщили в соцсетях 11 ноября.

По словам очевидцев, на пересечении Еременко и Жукова тротуар похож лишь на полосу припятствий. Огромные дыры посреди тротуара наблюдают жители уже пятый год. Чтобы преодолеть «ловушку», людям приходится обходить участок по траве или по проезжей части.

- Такое чувство, будто этого никогда не исправят, а мы будем продолжать ходить по этим буграм, а не по нормальному тротуару - написала горожанка.

Несмотря на неоднократные жалобы местных жителей, участок так и не исправляют. Обратит ли кто-либо внимание на проблему – неизвестно.

Проходя по тротуару, местные жители рискуют упасть на проезжую часть и получить серьезные травмы.
Фото: соцсети
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